Труженик тыла из Поронайска Равкат Аглеев отметил 95-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Труженику тыла Равкату Аглееву исполнилось 95 лет. С юбилеем почетного долгожителя тепло поздравили мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков и председатель собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева. Гости вручили юбиляру поздравительный адрес и подарки, пожелали всегда оставаться в здравии, благополучии, в любви детей, внуков, родных.

Равкат Аглеев родился в 1927 года в деревне Старый Ирюк Кировской области. Как рассказывает дочь Равката Гузалия Майдукова, когда началась война, Равкату едва исполнилось 15 лет. Его отца забрали на фронт. Как и все подростки, Равкат тоже рвался на фронт, но с ним эту тему никто не обсуждал. Рабочие руки нужны были для работы в колхозе. Работали весь световой день, старались, как могли, учиться в школе было некогда. Равкат хорошо управлял лошадью и его постоянно посылали отвозить новых бойцов на фронт в районный центр и встречать раненных. Так прошло три года.

В 1944 году Равката отправили работать на завод «Молот», который находился в городе Вятские Поляны, делали стрелковое оружие. Работали круглыми сутками, не было сил дойти до дома, частенько приходилось ночевать тут же на заводе. Иногда отправляли на заготовку дров, рыли окопы. Большие трудности были с одеждой, особенно с обувью, ходили в лаптях. Несмотря ни на что, трудились ответственно, все хотели победы. Когда узнали, что война закончилась, радости не было предела.

Но жизнь после войны казалось еще суровее. Первым из родного гнезда уехал старший брат, в январе 1950 года по вербовке Равкат уезжает на Южный Сахалин. Жизнь бросала по разным работам, специальности не было, образования тоже. В 1958 году устроился на Поронайский целлюлозно-бумажный завод, где проработал 20 лет на вредном производстве. Выйдя на пенсию, продолжал работать на производстве объединения «Сахалинлес». Спустя 10 лет вышел на заслуженный отдых.

Несмотря на тяжелое военное и послевоенное время, Равкат доволен своей жизнью, он вырастил и дал образование троим детям, прожил с женой 46 счастливых лет.

В 1984 году награжден медалью «Ветеран труда», в 1993 году «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юбилейными медалями. Семья Равката Аглеева очень гордится своим родственником, окружает его заботой и теплом.