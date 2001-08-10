На Камчатку прибыли две новые подводные лодки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Вилючинск пришли две новые подводные лодки проектов "Ясень" и "Борей"», сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на ТГК Вилючинск live.

В пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения ряда задач в море прибыл ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новосибирск».

На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил России, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.

«Поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров,» - доложил командир АПЛ проекта «Ясень-М»

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и, по традиции, вручил экипажу жареного поросенка. Кроме того, наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.

Добавим, многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Он способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В этот же день в пункт постоянного базирования прибыл ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег».

Оба крейсера совершили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, пройдя Северным морским путем свыше 6 тысяч морских миль в сложных штормовых условиях Арктики.

Подводные лодки прибыли к месту постоянной дислокации и будут защищать морские рубежи России на Северо-Востоке в составе подводных сил Тихоокеанского флота.