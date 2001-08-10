На о. Медный Камчатского края учёные исследуют дальневосточных тюленей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На острове Медный прошли работы по исследованию антура, сообщает ТК "41 Регион".
Национальный парк «Командорские острова» с 2019 года активно занимается изучением антура - дальневосточного подвида обыкновенного тюленя, занесённого в Красную книгу России.
В 2021 году, благодаря гранту WWF России, большая работа была проведена на острове Беринга: на несколько животных были установлены спутниковые метки и был выполнен сбор образцов.
Этой осенью удалось завершить очередной этап исследования.
В ходе работ было поймано 21 животное – на каждого тюленя установили спутниковые метки для получения данных об использовании антурами акватории архипелага.
Каждое животное было измерено, были взяты образцы крови, шерсти, вибрисс, мазков. Так, например, образцы шерсти позволят узнать содержание тяжёлых металлов в организме животных, а мазок из носа нужен для определения инфекций, которыми могут болеть эти животные.
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