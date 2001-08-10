Частные детские сады Южно-Сахалинска хотят интегрировать в городскую систему образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встречу с руководителями частных образовательных учреждений инициировала и провела вице-мэр Елена Федорова. Она поблагодарила их за вклад в решение проблемы доступности детских садов в городском округе, а также отметила рост качества образовательных услуг в частном секторе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день система дошкольного образования в областном центре представлена как муниципальными, так и частными учреждениями — детскими садами и группами присмотра. Несколько лет назад администрация разработала и внедрила целый ряд механизмов поддержки для частного предпринимательства в сфере образования. Для предпринимателей это стало хорошей материальной и финансовой помощью, а муниципалитету позволило легализовать незаконные организации.

В настоящее время в муниципальном образовании действуют 44 негосударственных детских сада, предоставляющих услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Их посещают 3301 ребенок.

Сегодня администрация активно старается вовлекать негосударственные образовательные учреждения в муниципальные, региональные и федеральные проекты Елена Федорова подчеркнула, что сегодня в нескольких частных дошкольных организациях размещен государственный образовательный заказ, когда родители делят оплату с государством. Так, например, участником федерального проекта стал частный сад «Два+». Благодаря полученному финансированию удалось открыть несколько дополнительных мест для малышей до трех лет, при этом родительская плата за субсидированные места ненамного превышает оплату в муниципальных садах.

- Мы хотим максимально активировать взаимодействие в системе дошкольного образования между муниципальным и частным сектором. Очень много вопросов, в которых мы соприкасаемся. Нужно сделать наше профессиональное общение более тесным. Мы приглашаем коллег на методические, педагогические и детские мероприятия. В частных садах и группах присмотра накоплен интереснейший опыт, который будет нам полезен, - рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.

Она добавила, что в конце сентября в Южно-Сахалинске состоится большой образовательный форум, на котором в числе других запланированы интерактивные программы для дошкольного сектора. Предпринимателей в сфере образования приглашают стать участниками мероприятия, а также готовы принять от них предложения по организации собственных площадок в рамках форума.

Призыв к диалогу нашел большой отклик у собравшихся. Выступающие говорили, что необходимость такой тесной интеграции назрела давно. Так, в частности, сотрудники частных садов хотели бы подключиться к работе методических объединений педагогов Южно-Сахалинска.

По словам руководителя «Детской академии развития» Елены Махонько, она и ее коллеги, которые трудятся в сфере частного образования, готовы принимать самое непосредственное участие во всех профессиональных событиях в городе.

- Мы очень рады получить приглашение на форум. Можем принять гостей у себя в академии. У нас есть что показать, - заключила она.