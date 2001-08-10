В Амурской области появился танк из уральских самоцветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Моховой Пади (Амурская область) 11 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню танкиста. С праздником поздравили ветеранов танковых войск и жителей поселка, почтили память ушедших героев, сообщает ИА "Порт Амур".
К памятнику-танку ИС-3 возложили цветы. Его установили в честь выпускников Благовещенского танкового Краснознаменного командного училища, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Во время войны звание Герои Советского Союза получили 11 выпускников танкового училища.
К военнослужащим, ветеранам танковых войск и жителям Моховой Пади обратился заместитель мэра Благовещенска Игорь Темнюк, некогда окончивший БВТККУ и работавший в училище. Он поблагодарил всех причастных за бережное хранение традиций, патриотическое воспитание молодежи.
В честь праздника от выпускников БВТККУ и челябинского танкового училища он передал памятный подарок - картину с изображением танка Т-80, выполненную из уральских самоцветов. Теперь экспонат будет храниться в музее ДВОКУ.
В мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области Александр Синьков.
«Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю, и чтило наших героев, как мы сегодня с вами на этом святом месте. От Халхин-Гола до сегодняшней спецоперации ребята танкисты всегда демонстрировали отличную выучку и смелость и делали, и делают все возможное для победы. Важно чтить тех, кого с нами нет, и тех, кто сейчас защищает нашу Родину», — обратился к собравшимся Александр Синьков.
Напомним, история праздника началась в 1946 году. День танкиста посвящен механизированным, бронетанковым войскам, их победному участию в Великой Отечественной войне, а также успехам танкостроителей.
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