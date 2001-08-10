В Аниве вручили ключи от арендного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В арендных квартирах на улице Пудова будут жить работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Я от всей души поздравляю новоселов с этим долгожданным событием. Также выражаю благодарность сахалинскому ипотечному агентству и подрядчикам, так как квартиры уже сдаются, что называется, под ключ - с ремонтом. Это весомое подспорье для работников бюджетной сферы, - поделилась мэр округа Светлана Швец.

В монолитные дома в каждом из которых по 48 квартир будут заселены не только арендаторы, но и переселенцы из аварийного жилья и дети сироты. Для этого администрацией округа планируется выкупить у Сахалинского ипотечного агентства 21 квартиру.

- Наша стратегическая задача - комплексная поддержка развития жилищного сектора в Сахалинской области и повышение доступности жилья для граждан. Я очень надеюсь, что через некоторое время жители станут не арендаторами, а собственниками квадратных метров, - рассказала генеральный директор АО «Сахалинское ипотечное агентство» Елена Бондарева.

Подрядчик завершил все строительно-монтажные работы. Выполнил отделку помещений и монтаж инженерных систем, благоустроил прилегающие территории.

В текущем году - это не единственное событие, связанное с предоставлением квартир жителям Анивского района. До конца года в планах переселить еще около 100 семей из аварийного и сейсмонепригодного жилья. Для этого по соседству с арендными домами на ул. Транспортной готовятся к сдаче еще два многоквартирных дома.