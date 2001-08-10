Южносахалинцев просят высказать мнение о месте размещения памятника Владимиру Высоцкому
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице прорабатывают варианты размещения скульптурного изображения известного поэта, актера театра и кино и автора-исполнителя Владимира Высоцкого, рассказали ТИА "Острова" в Сахаднской области.
Вопрос открытия памятника Владимиру Высоцкому рассматривается в Южно-Сахалинске уже на протяжении ряда лет. С инициативой в администрацию неоднократно обращались южно-сахалинские общественники, поклонники его творчества. Ежегодно в областном центре проходят концерты, посвященные его песенному наследию. По многочисленным просьбам горожан бюст Владимира Высоцкого изготовил заслуженный художник России, почетный гражданин Южно-Сахалинска Владимир Чеботарев.
Вопрос размещения композиции прорабатывается экспертным советом, созданным при администрации Южно-Сахалинска. В его состав, в том числе, вошли специалисты департамента архитектуры и градостроительства. В ходе работы рассмотрены разные варианты установки скульптуры, определены две наиболее оптимальные локации. Это территория, прилегающая к ДК Родина — уже сейчас данное место востребовано как площадка для проведения культурных мероприятий. Второй вариант – северная часть набережной Рогатки. Композиция может появиться здесь в рамках благоустройства территории и стать украшением общественного пространства.
По инициативе мэра Сергея Надсадина с целью выявления общественного мнения на сайте администрации города стартовало голосование, которое продлится 10 дней. Горожанам предлагается выбрать один из двух вариантов размещения бюста Владимиру Высоцкому.
Для того чтобы оставить свой голос, необходимо позвонить по номеру телефона +7 (4242) 300-960 и после звукового сигнала набрать соответствующий код:
- Территория, прилегающая к ДК «Родина» (1596);
- Северная часть набережной Рогатки (добавочный номер(1597);
Голосование продлится до 15 сентября включительно. Результаты опроса, а также мнения экспертов в дальнейшем будут учтены при определении места расположения бюста.
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