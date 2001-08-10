ВТБ и Еврейская автономная область подписали соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Еврейской автономной областью. 6 сентября на ВЭФ-2022 документ подписали заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников и губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по таким направлениям, как разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка развития промышленности, технического перевооружения и модернизации производств. Планируется совместная работа по развитию системы кредитования региональных предприятий и поддержке среднего и малого бизнеса.

В рамках договоренностей ВТБ также планирует работу по дальнейшему развитию в регионе современных банковских технологий и инфраструктуры. В октябре в столице Еврейской автономии откроется первый офис нового формата. Благодаря «умным технологиям» время ожидания для клиентов сокращается на треть, а эффективность работы таких отделений по сравнению с обычными – выше на 40%. Новый офис будет обслуживать корпоративных и частных клиентов.

«Соглашение затрагивает широкий круг задач в рамках социально-экономического развития Еврейской автономной области. Мы нацелены на активную работу с правительством по реализации наших договоренностей и готовы применять в регионе лучшие практики поддержки бизнеса. В портфеле ВТБ в регионе уже есть проекты в сфере ремонта и строительства дорог, в отрасли текстильной промышленности. Мы планируем расширять объемы финансирования региональных предприятий, предоставляя им эффективные решения и сервисы для развития и освоения новых возможностей», − прокомментировал Денис Бортников.

«Соглашение с ВТБ для Еврейской автономной области – не просто документ о сотрудничестве. Уверен, что ВТБ продолжит оставаться партнером нашего региона, увеличит свое присутствие на территории и будет максимально открыт для клиентов из Еврейской автономной области. А технологии, которые предлагает ВТБ, помогут сделать жизнь в регионе более комфортной для жителей области. Мы готовы на регулярной основе встречаться с руководством ВТБ и искать новые пути развития того партнерства, которое закреплено сегодняшним документом», – отметил Ростислав Гольдштейн.