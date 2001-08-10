44 придомовые территории благоустроили на Сахалине и Курилах в рамках проекта «1000 дворов»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полностью работы завершены в 7 районах: Анивском, Курильском, Макаровском, Невельском, Ногликском, Поронайском и Тымовском. Приемку каждого из дворов проводили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и местной общественности, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, полностью благоустройство придомовых территорий должны закончить до 1 октября. Большая часть объектов на финишной прямой, осталось разровнять плодородный слой на зонах, предусмотренных для озеленения, высадить кустарники или газон, уложить асфальт и установить малые архитектурные формы – урны, скамейки.

– Созданию комфортных условий для отдыха и досуга детей и взрослых уделяется очень большое внимание. До момента приема работ специалисты нашего министерства и дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ совместно с общественниками проводят проверки выполненного ремонта. Отдельно выезжают по жалобам жителей. Все замечания подрядчики устраняют, – рассказала Наталия Куприна.

Проверки провели в Холмском, Невельском и Долинском районах. Все замечания были зафиксированы. Подрядчик устранит их в течение двух недель.

Напомним, проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» реализуется по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В островном регионе в рамках проекта за счет средств федерального бюджета приведут в порядок 84 придомовые территории.

Помимо капитального ремонта дворов, на Сахалине и Курилах второй год подряд выполнялся беспрецедентный объем ямочного ремонта. Работы завершены на более чем 950 дворовых территориях. Искать дефекты во дворах и принимать работы помогали общественники, волонтеры «Единой России» и активные жители.