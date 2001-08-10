На дорогах Южно-Сахалинска продолжаются ремонтные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 сентября, участок ул. Комсомольской от пересечения с ул. Пуркаева и до ул. Емельянова открыт для проезда транспорта. Ограничения сняты временно - на период непогоды, когда подрядчик не проводит работы по асфальтированию. Как только погодные условия позволят, указанный участок вновь закроют для транспорта. Напомним, здесь продолжается капитальный ремонт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для движения закрытыми остаются повороты на восток и запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139. Перекресток открыт для движения с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.

В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира от поворота на Авиационную, 4. Объезд осуществляется по ул. Больничной.

Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.