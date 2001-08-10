Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2022
Сейчас 23:40
60,90|60,14|66,91
13 сентября в части Южно-Сахалинска на день отключат холодную воду
09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Юные сахалинцы познакомились с обитателями приливно-отливной зоны

Юные сахалинцы познакомились с обитателями приливно-отливной зоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время экскурсии ребята узнали, почему огромное количество видов морских животных живет именно в этой части моря. Школьники попытались представить себе особенности жизни в прибойной волне, размышляли над тем, куда можно прятаться животным от солнца и ветра во время отлива и как скрываться от многочисленных хищников, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".

Подростки смогли понаблюдать за жизнью беспозвоночных на дне моря, а дети рассматривали животных на отмелях. Экскурсии проводили волонтеры Клуба «Бумеранг» совместно с Центром детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска при поддержке правительства Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?