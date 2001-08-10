ВТБ предложил карту жителя регионам Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ подготовил комплексное предложение по проектам карты жителя для регионов Дальнего Востока. Об этом завил заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе ВЭФ-2022. Банк уже реализует подобные проекты в Приморье и на Сахалине, а по итогам года общероссийский объем эмиссии карт жителя на базе ВТБ в российских регионах превысит 350 тысяч штук.
Сейчас ВТБ реализует проекты карт жителя в десяти регионах России и уже эмитировал для россиян 270 тыс. таких карт в партнерстве с местными администрациями. На Дальнем Востоке банк выпускает такие карты в Приморье и на Сахалине, где их оформили порядка 16 тыс. человек. Всего до конца года планируется выпустить в целом по России еще порядка 100 тысяч таких карт, увеличив общий объем эмиссии до 350 тысяч.
Для дальнейшего развития карты жителя в регионах Дальнего Востока ВТБ сформировал комплексное предложение, которое позволит в короткие сроки запустить этот продукт для местного населения.
«Карта жителя – это универсальная карта, которая повышает доступность повседневных услуг для наших клиентов в разных регионах России. Это единый ключ для использования в транспорте, на работе, при оформлении медицинских услуг, а также для получения бонусов от повседневных покупок. Особенно актуально внедрение карты жителя в регионах Дальнего Востока. Мы уверены, что потенциал подобных сервисов позволит распространить эту практику и на другие регионы страны, сделав повседневные финансовые операции для местных жителей максимально удобными и современными», – комментирует Анатолий Печатников.
Проекты карт жителя предполагают интеграцию региональных и федеральных сервисов для населения в функционал банковской карты. Чаще всего карта включает в себя транспортное приложение и дает держателям возможность пользоваться ей как проездным билетом, а также получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах партнеров. В ряде случаев ее можно предъявлять в качестве полиса ОМС, пропуска на рабочее место или в рамках кампусных проектов.
Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам: бесплатный выпуск и обслуживание, онлайн-оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности банка. Кроме того, ВТБ оказывает специальные меры поддержки клиентам при получении социальных выплат на банковский счет.
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