Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2022
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19:58, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ предложил карту жителя регионам Дальнего Востока

ВТБ предложил карту жителя регионам Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ подготовил комплексное предложение по проектам карты жителя для регионов Дальнего Востока. Об этом завил заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе ВЭФ-2022. Банк уже реализует подобные проекты в Приморье и на Сахалине, а по итогам года общероссийский объем эмиссии карт жителя на базе ВТБ в российских регионах превысит 350 тысяч штук.

Сейчас ВТБ реализует проекты карт жителя в десяти регионах России и уже эмитировал для россиян 270 тыс. таких карт в партнерстве с местными администрациями. На Дальнем Востоке банк выпускает такие карты в Приморье и на Сахалине, где их оформили порядка 16 тыс. человек. Всего до конца года планируется выпустить в целом по России еще порядка 100 тысяч таких карт, увеличив общий объем эмиссии до 350 тысяч.   

Для дальнейшего развития карты жителя в регионах Дальнего Востока ВТБ сформировал комплексное предложение, которое позволит в короткие сроки запустить этот продукт для местного населения.

«Карта жителя – это универсальная карта, которая повышает доступность повседневных услуг для наших клиентов в разных регионах России. Это единый ключ для использования в транспорте, на работе, при оформлении медицинских услуг, а также для получения бонусов от повседневных покупок. Особенно актуально внедрение карты жителя в регионах Дальнего Востока. Мы уверены, что потенциал подобных сервисов позволит распространить эту практику и на другие регионы страны, сделав повседневные финансовые операции для местных жителей максимально удобными и современными», – комментирует Анатолий Печатников.

Проекты карт жителя предполагают интеграцию региональных и федеральных сервисов для населения в функционал банковской карты. Чаще всего карта включает в себя транспортное приложение и дает держателям возможность пользоваться ей как проездным билетом, а также получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах партнеров. В ряде случаев ее можно предъявлять в качестве полиса ОМС, пропуска на рабочее место или в рамках кампусных проектов.

Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам: бесплатный выпуск и обслуживание, онлайн-оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности банка. Кроме того, ВТБ оказывает специальные меры поддержки клиентам при получении социальных выплат на банковский счет.

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