Власти и новый владелец «Сахалинского морского пароходства» договорились о совместном развитии порта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев провели первую рабочую встречу в стенах областного правительства. Стороны обсудили совместное взаимодействие в вопросах развития портовой инфраструктуры, расположенной в Холмске и Корсакове. Кроме того, холдинг намерен задействовать многолетний опыт и транспортные ресурсы в решении логистических задач, которые встали перед островным регионом в связи с реализацией новых инвестиционных проектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сахалинская область имеет большой транспортно-логистический потенциал. Это связано с нашим уникальным географическим положением – острова находятся в непосредственной близости к крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, строительной отрасли и сельском хозяйстве потребует эффективных логистических решений. Мы приветствуем намерения группы компаний «Дело» работать с нами в тесном взаимодействии. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям будут существенно улучшены процессы, связанные с грузоперевозками, дополнительный импульс получит развитие портовой инфраструктуры, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– С точки зрения инвестиций Сахалинская область является очень перспективным регионом. Особенно сейчас, когда крупные иностранные компании по международным контейнерным перевозкам уходят из России. Перед нами открывается большое окно возможностей, в том числе здесь – в островном регионе. Очень привлекательными выглядят транспортно-логистическая сфера, нефтяная и рыбная отрасли. Готовы участвовать в развитии образования и спорта, – подчеркнул председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Соглашение о сотрудничестве между сахалинскими властями и группой компаний «Дело» будет подписано на полях VII Восточного экономического форума.