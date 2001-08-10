Власти и новый владелец «Сахалинского морского пароходства» договорились о совместном развитии порта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев провели первую рабочую встречу в стенах областного правительства. Стороны обсудили совместное взаимодействие в вопросах развития портовой инфраструктуры, расположенной в Холмске и Корсакове. Кроме того, холдинг намерен задействовать многолетний опыт и транспортные ресурсы в решении логистических задач, которые встали перед островным регионом в связи с реализацией новых инвестиционных проектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Сахалинская область имеет большой транспортно-логистический потенциал. Это связано с нашим уникальным географическим положением – острова находятся в непосредственной близости к крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, строительной отрасли и сельском хозяйстве потребует эффективных логистических решений. Мы приветствуем намерения группы компаний «Дело» работать с нами в тесном взаимодействии. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям будут существенно улучшены процессы, связанные с грузоперевозками, дополнительный импульс получит развитие портовой инфраструктуры, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
– С точки зрения инвестиций Сахалинская область является очень перспективным регионом. Особенно сейчас, когда крупные иностранные компании по международным контейнерным перевозкам уходят из России. Перед нами открывается большое окно возможностей, в том числе здесь – в островном регионе. Очень привлекательными выглядят транспортно-логистическая сфера, нефтяная и рыбная отрасли. Готовы участвовать в развитии образования и спорта, – подчеркнул председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.
Соглашение о сотрудничестве между сахалинскими властями и группой компаний «Дело» будет подписано на полях VII Восточного экономического форума.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
- 11:16 Сегодня На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП
08:23 Сегодня ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос на 20%
11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
16:48 29 Августа В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
17:38 5 Августа Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
Выбор редакции
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
- 13:42 1 Сентября В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?