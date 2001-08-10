Стали известны имена учителей-полуфиналистов кастинга на телешоу «Классная тема!»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полуфинал отбора ведущих в новое телешоу «Классная тема!» прошли 35 учителей из разных регионов страны. На следующем этапе экспертам предстоит выбрать семь педагогов, которые проведут свои уроки в эфире канала «Россия 1».
Телепроект «Классная тема!» создается по поручению президента Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и компании VK.
В кастинге приняли участие несколько тысяч педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Свои заявки на телешоу подавали и сахалинские учителя. Отбором полуфиналистов занималась экспертная комиссия Министерства просвещения России. В течение нескольких недель она изучала анкеты и видеовизитки педагогов. Эксперты отметили, что выбрать полуфиналистов было непросто, так как достойных кандидатов было очень много.
В итоге Дальний Восток на следующем этапе представят трое участников: учителя биологии Екатерина Лопаткина (Приморский край) и Елена Вострикова (Бурятия), преподаватель математики Александр Дмитриев (Якутия).
– Сахалинская область очень рада, что в полуфинал проекта вышли педагоги-дальневосточники. Они преодолели серьезный кастинг и показали высокий уровень профессионализма, сравнимый с коллегами из столичных регионов. Хочу пожелать им удачи на следующем этапе и надеюсь увидеть их программы в эфире федерального канала. С особым трепетом буду следить за успехами учителей биологии, так как сама несколько лет преподавала этот предмет в школе, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Полуфиналистами «Классной темы!» стали как молодые, так и опытные учителя по русскому языку и литературе, биологии, химии, математики, физике, географии, истории. Среди них есть педагоги, у которые уже есть авторские программы на региональных телеканалах и опыт участия в федеральных проектах «Воспитать человека», «Большая перемена», Форум классный руководителей, Российское движение школьников, а также конкурсе «Учитель года России».
Семь педагогов, которые пройдут финальный отбор и станут лидерами открытого голосования, проведут свои уроки в эфире телеканала «Россия 1». Их учениками станут не только телезрители и зрители в зале, но и гости студии – учёные, космонавты, музыканты, артисты театра и кино.
С полуфиналистами можно познакомиться в вк-сообществе проекта «Классная тема!» https://vk.com/klassnayatemashow.
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