Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона рассказал о перспективах в сфере дошкольного и школьного образования в Сахалинской области и ответил на вопросы родителей островных школьников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Министр образования региона Анастасия Киктева презентовала новый проект «Образование. Развитие. Успех», разработанный по поручению губернатора. Всем присутствующим в зале раздали буклеты, в которых на каждый разделе программы указан куар-код. Перейдя по нему, пользователь попадает на информационные ресурсы, позволяющие записать ребенка в первый класс, посмотреть оценки, узнать о кружках и записаться на них, получить информацию о летнем трудоустройстве для подростков и загородных лагерях.
- Рад приветствовать всех собравшихся в зале родителей, особенно тех, у кого дети пошли в первый класс. У меня самого внук 1 сентября впервые сел за школьную парту. В течение ближайшего десятка лет вам вновь придется закончить школу вместе с вашими детьми. И мы стараемся сделать для этого лучшие условия. Новый проект создан не просто для получения детальной информации, но и обратной связи с вами. Мы готовы к любым инициативам и предложениям жителей, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам министра образования области, регионального координатора партийных проектов «Единой России» «Новая школа» и «Яркое детство» Анастасии Киктевой, до 2025 года на островах будет построено 9 новых объектов. Дополнительное здание школы №30 в Луговом, школа в Курильске, школа-детский сад в селе Головнино, спортивный зал в школе № 1 пгт. Тымовское. В Южно-Сахалинске появится школа на 550 мест и два детских сада на 240 мест в микрорайоне «Горизонт», школа по улице Больничной на 1260 мест и школа на пересечении Комсомольской и Пограничной на 1260 мест.
– Особо хочу отметить, что за три года в островном регионе создано 5695 мест в новых школах и 710 мест в дошкольных учреждениях. Для этого построено 15 современных школ и других образовательных учреждений, проведена масштабная реконструкция 207 объектов. В этом году капитальный ремонт выполнен в 13 школах, еще в одном учреждении завершится до конца года. А с 2023 по 2026 годы капитальный ремонт будет проведен еще на 50 объектах образования, – рассказала Анастасия Киктева.
Благодаря вводу новых учреждений уже в этом году регион достигнет 100-процентной доступности дошкольного образования во всех возрастных группах, в том числе за счет открытия новых частных детсадов и групп присмотра, в которые ходит более 1500 детей, при том, что в 2019 году их посещало менее 300 малышей.
Дополнительным образованием сегодня охвачено 76 процентов учащихся, в регионе открыты 82 «Точки роста» - центра образования естественно-научной и технологической направленностей, в 2024 года они будут во всех селах и малых городах области. Также в регионе работают 5 кванториумов, 2 центра цифрового образования детей «IT-куб», 22 инженерно-технических класса.
С 1 сентября этого года в Сахалинской области увеличено финансирование организации питания для учащихся всех категорий, которым оно положено – для всех учеников с 1 по 4 классы, а также льготных категорий с 5 по 11 классы.
В ходе встречи ряд представителей родительского актива отметили памятными знаками «В честь 75-летия Сахалинской области». Награды получили Елена Абраменко, Юлия Платошина, Марина Потапова, Максим Тетёкин, Светлана Добровлянская, Сергей Ершов, Анна Корчагина и Наталья Милешкина.
После Валерий Лимаренко ответил на несколько десятков вопросов родителей школьников. Они касались как сферы образования, так и частных просьб и предложений по вопросам обустройства дорог, ремонта дворов, освещения улиц в частном секторе, строительства спортивных учреждений и адресной помощи. По всем обращениям были даны поручения и установлены контрольные сроки исполнения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
- 11:16 Сегодня На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП
08:23 Сегодня ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос на 20%
11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
16:48 29 Августа В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
17:38 5 Августа Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
Выбор редакции
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
- 13:42 1 Сентября В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?