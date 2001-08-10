Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона рассказал о перспективах в сфере дошкольного и школьного образования в Сахалинской области и ответил на вопросы родителей островных школьников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Министр образования региона Анастасия Киктева презентовала новый проект «Образование. Развитие. Успех», разработанный по поручению губернатора. Всем присутствующим в зале раздали буклеты, в которых на каждый разделе программы указан куар-код. Перейдя по нему, пользователь попадает на информационные ресурсы, позволяющие записать ребенка в первый класс, посмотреть оценки, узнать о кружках и записаться на них, получить информацию о летнем трудоустройстве для подростков и загородных лагерях.

- Рад приветствовать всех собравшихся в зале родителей, особенно тех, у кого дети пошли в первый класс. У меня самого внук 1 сентября впервые сел за школьную парту. В течение ближайшего десятка лет вам вновь придется закончить школу вместе с вашими детьми. И мы стараемся сделать для этого лучшие условия. Новый проект создан не просто для получения детальной информации, но и обратной связи с вами. Мы готовы к любым инициативам и предложениям жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам министра образования области, регионального координатора партийных проектов «Единой России» «Новая школа» и «Яркое детство» Анастасии Киктевой, до 2025 года на островах будет построено 9 новых объектов. Дополнительное здание школы №30 в Луговом, школа в Курильске, школа-детский сад в селе Головнино, спортивный зал в школе № 1 пгт. Тымовское. В Южно-Сахалинске появится школа на 550 мест и два детских сада на 240 мест в микрорайоне «Горизонт», школа по улице Больничной на 1260 мест и школа на пересечении Комсомольской и Пограничной на 1260 мест.

– Особо хочу отметить, что за три года в островном регионе создано 5695 мест в новых школах и 710 мест в дошкольных учреждениях. Для этого построено 15 современных школ и других образовательных учреждений, проведена масштабная реконструкция 207 объектов. В этом году капитальный ремонт выполнен в 13 школах, еще в одном учреждении завершится до конца года. А с 2023 по 2026 годы капитальный ремонт будет проведен еще на 50 объектах образования, – рассказала Анастасия Киктева.

Благодаря вводу новых учреждений уже в этом году регион достигнет 100-процентной доступности дошкольного образования во всех возрастных группах, в том числе за счет открытия новых частных детсадов и групп присмотра, в которые ходит более 1500 детей, при том, что в 2019 году их посещало менее 300 малышей.

Дополнительным образованием сегодня охвачено 76 процентов учащихся, в регионе открыты 82 «Точки роста» - центра образования естественно-научной и технологической направленностей, в 2024 года они будут во всех селах и малых городах области. Также в регионе работают 5 кванториумов, 2 центра цифрового образования детей «IT-куб», 22 инженерно-технических класса.

С 1 сентября этого года в Сахалинской области увеличено финансирование организации питания для учащихся всех категорий, которым оно положено – для всех учеников с 1 по 4 классы, а также льготных категорий с 5 по 11 классы.

В ходе встречи ряд представителей родительского актива отметили памятными знаками «В честь 75-летия Сахалинской области». Награды получили Елена Абраменко, Юлия Платошина, Марина Потапова, Максим Тетёкин, Светлана Добровлянская, Сергей Ершов, Анна Корчагина и Наталья Милешкина.

После Валерий Лимаренко ответил на несколько десятков вопросов родителей школьников. Они касались как сферы образования, так и частных просьб и предложений по вопросам обустройства дорог, ремонта дворов, освещения улиц в частном секторе, строительства спортивных учреждений и адресной помощи. По всем обращениям были даны поручения и установлены контрольные сроки исполнения.