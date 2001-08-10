Вечером 2 сентября в Южно-Сахалинске закроют участок пер. Алтайского и Компроспекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать в 19.00 и продлятся до 23.00. Для движения транспорта будет закрыт участок пер. Алтайского от пересечения с Горького до СК «Гидрострой», а также небольшой участок Компроспекта от здания городского бассейна до пересечения с ул. Горького, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, сегодня, 2 сентября, с 19.00 до 23.00 на время проведения репетиции парада будет ограничено движение транспорта на участке ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта.