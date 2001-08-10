Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2022
Сейчас 01:26
60,37|60,22|66,91
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытии дорог 2 и 3 сентября
11:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 6 и 7 сентября ограничат движение в районе дома №182 по улице Амурской

В Южно-Сахалинске 6 и 7 сентября ограничат движение в районе дома №182 по улице Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение по ул. Амурской в районе дома №182 ограничат с 10.00 6 сентября до 18.00 7 сентября, расскахали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонтные работы будут проводить службы «Сахалинской коммунальной компании». Сквозного проезда не будет. Объезд – возможен по пр. Победы и ул. Пограничной.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?