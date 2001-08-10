В сахалинском кинотеатре покажут фильм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Кинодосуговое объединение" приглашает на бесплатный просмотр фильма "Битва за острова. Тихоокеанский реванш", снятого к 75-летию Победы во Второй мировой войне, рассказали ТИА "Острова" в организации.

Документальный фильм «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» рассказывает о подробностях освобождения южной части Сахалина и ходе Курильской десантной операции, которая стала последней битвой Второй мировой войны.

Благодаря участию в фильме ветеранов войны, экспертов, историков и активистов поискового движения России все военные события вписаны в исторический и политический контекст, восстановлена хронология событий. В работе над фильмом широко использовались архивные материалы, предоставленные Государственным историческим архивом Сахалинской области, а также материалы, отобранные в Российском государственном архиве кинофотодокументов.

Фильм снят сотрудниками отдела «Мастерская "Европеец – Азиат"» ГАУК «Кинодосуговое объединение» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Показ фильма «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» (Илья Шамазов, Россия, 2020, 43 мин., 12+) состоится в малом зале ККЗ «Октябрь» 3 сентября в 17:00.

Вход свободный. Билеты онлайн и в кассе кинотеатра.