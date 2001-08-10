"Добрые дела карты сахалинца" помогут многодетной маме из Холмска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел прием семей из Холмского района, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта многодетной маме помогут оформить самозанятость и социальный контракт на развитие своего дела, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница Холмска Людмила Пшибиева одна воспитывает троих детей. Собственного жилья нет, поэтому семья проживает совместно с родителями Людмилы. До декретного отпуска женщина работала кондитером в частной компании, а также выпекала торты на праздники знакомым и друзьям. Совмещать работу с воспитанием детей стало гораздо сложнее. Людмила начала работать на дому, но на покупку специального оборудования для расширения производства средств нет.

- Я слышала, что можно получить помощь от государства на развитие своего дела. Планирую оформить самозанятость и расширить свою деятельность, потому что заказов становится все больше, а времени на один торт уходит много. Необходимы духовая печь, морозильная камера и другое оборудование, – рассказала заявительница.

На прием к губернатору Людмила пришла с тортом с логотипом проекта «Забота. Защита. Уважение.» На встрече было принято решение помочь с оформлением самозанятости и получением социального контракта на развитие своего дела. Так семья сможет встать на ноги, а женщина получит возможность зарабатывать, занимаясь своим любимым делом.

– В рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» мы провели уже 117 встреч с малоимущими семьями. Все вопросы были решены, в том числе с приобретением необходимой бытовой техники, помощью с трудоустройством, оказанием медицинской помощи. Там, где помощь невозможно оказать за счет средств бюджета, мы подключаем меценатов, откликаются на наш призыв многие бизнесмены, – отметил мэр Холмского района Дмитрий Любчинов.

Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. Неравнодушные меценаты покупают бытовую технику, ноутбуки для обучения школьников, делают ремонт в квартирах и даже организовывают различные мастер-классы для детей из нуждающихся семей. Государственные и муниципальные органы в это время решают системные проблемы обратившихся семей – помогают в переквалификации, оформлении документов и выплат, трудоустройстве.

В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на участие можно на сайте Карты сахалинца https://eks.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Добрые дела».