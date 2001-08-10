В сахалинской школе прошел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники "РВК-Сахалин" приняли участие в празднике знаний в школе №11 Южно-Сахалинска. Они посетили торжественную линейку первоклассников и провели "Урок чистой воды" - образовательный проект "Росводоканала", главная цель которого - формирование экологической культуры и принципов осознанного потребления у юных россиян, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

Специалисты предприятия рассказали школьникам, какой путь проходит вода прежде, чем попасть в краны, насколько водные ресурсы важны для человека и что нужно делать, чтобы сберечь их для будущих поколений. Кроме того, сотрудники водоканала подготовили познавательную и интересную программу, привезли подарки – полезные в учебе канцтовары и ответили на вопросы ребят.

«Формирование культуры водопользования – важнейшая задача не только современности, но и будущего. Бережное отношение к воде должно стать правилом хорошего тона уже с детства. Наша цель довести до школьников информацию о том, что надо беречь воду, не загрязнять водоёмы и территорию вокруг них, принимать активное участие в экологических мероприятиях», – отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев.

Менеджер по внутренним коммуникация Анастасия Савенко рассказала ребятам, что они тоже могут помочь в сбережении водных ресурсов, а председатель совета молодых специалистов «РВК-Сахалин» Дмитрий Коссарь добавил, что если чаще использовать душ, а не ванну и закрывать воду во время чистки зубов, то это поможет родителям сэкономить на оплате коммунальных услуг и перераспределить эти средства на что-то более вкусное или веселое.