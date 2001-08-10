Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гринпис поддержал введение платы за превышение выбросов парниковых газов на Сахалине. Об этом ТИА "Острова" сообщили в организации. С марта 2023 года для компаний и индивидуальных предпринимателей региона будет действовать квота на выбросы CO2. Тех, кто превысит допустимый объём, будут штрафовать на одну тысячу рублей за каждую тонну диоксида углерода сверх нормы. Эксперимент продлится до конца 2028 года. Постановление о штрафах подписал премьер-министр России.
«Углеродное регулирование с помощью квотирования ― это важный механизм для борьбы с изменением климата, способствующий снижению антропогенных выбросов парниковых газов. Такая мера будет мотивировать бизнес модернизировать производства в сторону энергоэффективности и технологического развития, стимулировать переход к более рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Для сокращения углеродного следа и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду промышленности необходимо активно перестраиваться на использование возобновляемых источников энергии», ― рассказал эксперт программы по климату и энергетике российского отделения Гринпис Владимир Асикритов.
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