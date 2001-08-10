Глава Сахалинской области сообщил, что в 2025 году регион будет полностью газифицирован
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект “Забота. Защита. Уважение”, действующий в Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко с 2021 года, стал масштабной программой по улучшению качества жизни граждан полуострова. О том, как с помощью волонтеров ветвям власти удалось выстроить партнерскую работу, рассказал глава региона Валерий Лимаренко.
По словам губернатора, основную роль во взаимодействии с населением района сыграли волонтеры. Только за три летних месяца 2022 года тысяча волонтеров обошла почти 220,5 тысячи человек.
Более шести месяцев местные отделения “Единой России”, а также депутаты и волонтеры партии беседовали с местными жителями, принимая пожелания и выявляя их потребности, которые в дальнейшем легли в основу народной программы развития Сахалинской области на 5 лет.
С момента запуска проекта “Забота. Защита. Уважение” усилия властей региона были направлены на решение проблем в тех областях, которые указали сами жители. Это медицина, соцзащита, газификация, а также расселение из аварийного жилья.
Как заметил Валерий Игоревич, в сфере здравоохранения предстоит еще много работы, но уже сегодня удалось добиться снижения времени ожидания как у врача-терапевта, так и у узконаправленных специалистов. Более того, была воссоздана работа санавиации на островах.
Почти половина услуг в социальной сфере была переведена в проактивный режим. Сегодня у сахалинцев и курильчан отпала необходимость в написании многих заявлений и сборе справок. Услуги можно получить в режиме одного окна.
На поддержку фермеров за три года были выделены 7,7 млрд рублей. Благодаря субсидированию производителей многие местные продукты, которые поступают в продажу, стоят дешевле, чем могли бы.
Кроме того, регион сделал большой рывок в сфере газификации. По итогам 2025 года ожидается обработка всех заявления на газификацию домовладений.
Начиная с прошлого года правительство региона совместно с жителями и волонтерами “Единой России” приступило к ремонту дворов. Общественники помогают составлять списки дефектов, а местные минЖКХ и минстрой обеспечивают проведение ямочного, а также капитального ремонта. В текущем году запланирован ремонт более 1 200 дворов.
“Такой формат работы мы впервые применили в прошлом году, однако в 2022-м он буквально вышел на новый уровень. К этой работе в сжатые сроки подключились десятки тысяч людей по всей области. Всем им я безмерно благодарен за их труд и вклад в наше общее дело благоустройства Сахалинской области”, - подытожил Валерий Лимаренко.
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