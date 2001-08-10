15:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске в День знаний открылся новый кванториум
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 сентября в восточной гимназии Южно-Сахалинска заработал детский технопарк, где более 600 ребят будут углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в новом учебном году на Сахалине и Курилах распахнули свои двери 157 школ – за парты сели почти 62 тысяч ребят. Это на 700 школьников больше, чем в прошлом учебном году. В первые классы поступили около 7200 детей. 80 процентов юных сахалинцев и курильчан будут учиться в одну смену.
Под детский технопарк в гимназии отремонтировали три кабинета и оснастили по последнему слову техники.
– Наша школа учится в одну смену, поэтому после обеда у ребят есть широкие возможности для дополнительного образования. В кабинетах кванториума и на современном оборудовании с утра будут проходить уроки по школьной программе, а во второй половине дня – занятия в технопарке. В этом году у нас 10 молодых специалистов, которые прошли специальное обучение и будут преподавать в кванториуме, – рассказала директор восточной гимназии Марина Гулакова.
В образовательном центре ребята будут заниматься инженерно-техническим творчеством, изучать естественные науки и информационные технологии. Упор делается на практические занятия, где талантливые школьники создают собственные проекты, готовятся к олимпиадам и конкурсам, определяются с будущей профессией. Выпускникам кванториума потом проще поступить в вузы на специальности, востребованные в островном регионе.
– В кабинете информатики у нас представлены различные конструкторы, которые помогут в будущем построить карьеру в сфере IT. Есть 3D-принтер, модель «умного дома», «Робомастер». У последнего есть режимы: «гонка», «состязание», «друг поблизости» – он может видеть других роботов и людей, – рассказала преподаватель технопарка Ульяна Симановская.
Кабинет биологии оснастили 15 передовыми микроскопами с возможностью увеличивать изображение до 1280 раз и выводить на экран. Анатомию школьники будут изучать с помощью конструкторов, которые имитируют работу опорно-двигательного аппарата человека.
На открытие школьного кванториума было выделено более 21 млн рублей, из них 12,6 млн – из федерального бюджета. Современный образовательный центр в восточной гимназии стал пятым в Южно-Сахалинске. Детские технопарки развернуты на базе Института развития образования Сахалинской области, детской железной дороги в городском парке, гимназии №3 и школы №31 в Новоалександровске. До 2024 года еще два таких центра откроются в южно-сахалинской гимназии №1 имени Пушкина и в Охе.
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Новости общества Сахалина и Курил
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