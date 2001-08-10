Южно-сахалинские школьники поблагодарили водителей, которые им уступают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию «Лайк водителю» провели сотрудники Госавтоинспекции. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ведомстве.

«С началом учебного года мы напоминаем детям и их родителям, что безопасная дорога в школу основывается на Правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать всегда. Именно так ведет себя популярный мультгерой Сеня, который станет отличным примером для детей, – отметила старший инспектор по особым поручениям УГИБДД по Сахалинской области Татьяна Туровская. – На уроке безопасности около 250 юных школьников вместе с гостями вспомнили знаки светофора и правила перехода через пешеходный переход. Эти знания им пригодились для составления индивидуальной карты маршрута «Дом − школа − дом», которую они вклеили в свой дневник», – добавила она.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции моделировали для детей дорожные ситуации, обращая внимание на важность использования световозвращающих элементов и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля. А после все участники мероприятия вместе с Сеней и котом Васькой отправились на один из регулируемых пешеходных переходов Южно-Сахалинска для проведения акции «Лайк водителю».

Этим переходом через улицу Есенина ежедневно пользуется большое количество школьников. Тем водителям, которые пропускали пешеходов, дети дарили «лайк» – поднятый вверх большой палец руки. Таким знаком признательности ребята благодарили водителей за внимательное отношение к человеку на дороге, и напоминали о необходимости всегда соблюдать дорожные правила. Водители в свою очередь эмоционально и одобрительно реагировали на «лайки» школьников.