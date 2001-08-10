Тихоокеанское
информационное агентство
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15:20, | Новости общества Сахалина и Курил

В День знаний в Южно-Сахалинске запрещено продавать алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателям напоминают, что в День знаний, 1 сентября, продажа спиртных напитков запрещена, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

В соответствии со статьей 1 закона Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска разослал всем субъектам торговли и общественного питания письма с напоминанием об ограничении продажи крепкой алкогольной продукции, пива и прочих спиртосодержащих напитков.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

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