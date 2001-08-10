Южносахалинцы могут следить за передвижением городских автобусов онлайн на новых платформах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Узнать информацию о движении пассажирского транспорта в Южно-Сахалинске теперь можно на нескольких крупных сервисах. В рамках транспортной реформы ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» заключил соглашение с разработчиками платформы Go2bus. Отслеживать расписание городских автобусов можно на официальном сайте https://go2bus.ru и в одноименном приложении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание, что некоторое время сайт bus.yuzhno-sakh.ru будет переводить пользователей на новую платформу, затем прекратит работу.

Движение автобусов по маршруту отображается в реальном времени. Чтобы увидеть пассажирский транспорт, необходимо в специальном меню выбрать город Южно-Сахалинск. Здесь же можно узнать время движения автобуса, маршрут и расположение остановочных пунктов. Кроме того, добавлен функционал для горожан с ограниченными возможностями здоровья. На платформе отображается транспорт для маломобильных пассажиров, жителей с проблемами слуха и зрения.

Также информацию о движении городских автобусов можно получить на других онлайн-сервисах: 2гис, Яндекс, Bustime.

Напомним, ООО "Единый оператор Южно-Сахалинска" был создан в областном центре в рамках транспортной реформы. Приоритетные задачи организации - улучшение работы общественного транспорта, в том числе изменение маршрутов движения, обновление автобусного парка, управление системой пассажирских перевозок и др.

По вопросам работы общественного транспорта можно обратиться в диспетчерскую службу по номеру: 55-65-15.