На окраинах Благовещенска обнаружили опасную траву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опасное растение обнаружили на окраине Благовещенска. Об очаге сорняка в социальных сетях рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, начальник Благовещенского районного отдела ФГБУ Россельхозцентр Павел Жирнов, пишет ИА "Порт Амур".

«В поселке Моховая Падь в 10 километрах от Благовещенска сейчас вовсю цветет опасный сорняк - Амброзия полыннолистная. Это ее единственный очаг в Амурской области. Цветение началось в середине августа и закончится к концу сентября, тогда же созреют и семена. Амброзия при цветении выделяет много пыльцы, которая опасна для аллергиков и астматиков. Очаг этот образовался давно, первое упоминание относится к 1980 году. Сначала с ней боролись, потом благополучно забыли», - написал Павел Жирнов.

По словам ученого, из-за того, что каждый год уничтожаются не все растения, образуются новые семена.

«Единственно полезное решение в данной ситуации - каждый год, в середине августа руками выдирать отдельные островки травы, уничтожая все растения в очаге, тогда не будет пыльцы и семян и очаг, лет через 10, когда будет исчерпан запас семян, исчезнет навсегда», - добавил начальник Благовещенского районного отдела Россельхозцентра.

В администрации Благовещенска Порт Амуру сообщили, что сотрудники ГСТК выкосят очаг сорняка.