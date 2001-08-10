Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
Сейчас 19:51
60,37|60,58|66,91
Спасатели предупреждают, что 1 сентября на Курилах будет очень дождливым
12:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Спасатели предупреждают, что 1 сентября на Курилах будет очень дождливым

Спасатели предупреждают, что 1 сентября на Курилах будет очень дождливым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и утром 1 сентября 2022 года на территории Южно-Курильского ГО и Курильского ГО прогнозируется сильный (15-49 мм), временами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов), сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?