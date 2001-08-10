Андрей Турчак высоко оценил помощь Сахалинской области донецкому Шахтерску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и губернатор Валерий Лимаренко встретились с волонтерами, которые вернулись из Донецкой народной республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве
В ДНР островные медики и педагоги обменивались опытом с местными специалистами, помогали решить вопросы организации рабочего процесса.
Так, волонтеры-врачи – офтальмолог, невролог, онколог и кардиолог –работали в местных амбулаториях. Ежедневно принимали до 60 человек. Людей обследовали, назначали лечение.
Кроме того, сахалинские специалисты ввели в работу первый «Умный ФАП», который позволяет повысить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Еще 2 планируется внедрить до конца года.
В ходе работы специалисты выявили ряд проблем в системе здравоохранения, в решении которых будут оказывать помощь власти островного региона. Один из главных недочетов – отсутствие единой цифровой системы.
– Мы хотим помочь в создании образцового медицинского участка, в который войдут поликлиника с амбулаториями и ФАПами. Это важная организационная работа, которая позволит повысить доступность услуг здравоохранения в республике. Начинаем усиленно трудиться в этом направлении уже с октября, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
– Сахалинская область обладает большим опытом цифровизации государственного управления, социальных служб и здравоохранения. Для Шахтерска – это будущее, а для островного региона – реальность. Передовой опыт, который сейчас получает Шахтерск, смогут перенимать другие населенные пункты ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины, – отметил Андрей Турчак. – Хотел бы выразить слова благодарности управленческой команде Сахалинской области, которая показывает пример успешного взаимодействия – слова не расходятся с реальными делами. Цифры и планы, которые обозначил губернатор, это подтверждают. Отдельное спасибо вашим волонтерам.
– Хотел бы поблагодарить всю управленческую команду Сахалинской области. Вы оказываете нам большую помощь. И сегодня мы уже начинаем думать не только о решении текущих проблем, но и о будущем. Прежде всего, о доступной медицине. У меня нет сомнений, что уже скоро запустим в этой сфере пилотный проект, который впоследствии распространим на всю республику. Люди очень быстро почувствуют изменения, – рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
Отметим, что в мероприятии также принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, секретарь Южно-Сахалинского местного отделения партии. Он также подчеркнул важность помощи, которая оказывается российскими регионами ДНР и ЛНР.
Волонтеры-преподаватели оказали Шахтерску поддержку в восстановлении учебного процесса по российским стандартам. Посетив школы и детские сады, специалисты обозначили пошаговый план внедрения необходимых изменений.
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