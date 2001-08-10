Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
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15:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Знамя Победы вплавь доставят с Шумшу на Парамушир

Знамя Победы вплавь доставят с Шумшу на Парамушир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необычную акцию организуют на Северных Курилах к Дню окончания Второй мировой войны. Спортсмены переплывут в ледяной воде с острова Шумшу на Парамушир и перенесут знамя Победы и флаг района, сообщает astv.ru.

Заплыв проводят Межрегиональная Ассоциация ледяного плавания России и мэрия Северо-Курильска. В Telegram-канале последней сказано: "Мы снова бросаем вызов и 3 сентября с 10:30 до 13:00 проведём очередной заплыв в рамках всероссийских памятных мероприятий к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и подвигу Курильского десанта. Спортсмены достойно пронесут знамя Победы и флаг Северо-Курильска под девизом "Мы помним! Мы гордимся! Мы чтим!".

Участники стартуют с южной части Шумшу, а финишная точка - пляж Северо-Курильска. Им нужно пересечь Второй курильский пролив, преодолеть несколько километров в воде, температура которой сейчас составляет около 9 градусов тепла (по данным сайта world-weather.ru). Вдобавок 3 сентября в Северо-Курильске ожидается дождь, а температура воздуха не поднимется выше +13.

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