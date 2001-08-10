На Сахалине открылась фотовыставка монет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотовыставка Банка России "Петра творенья" начала работу в Историческом парке "Россия - Моя история". Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I, рассказали в пресс-службе южносахалинского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.

Посетители выставки окунутся в события Петровской эпохи и узнают, как выглядел первый линейный корабль, построенный русскими мастерами, в каком году заменили ручную чеканку монет машинной, что помогло сразить шведов в первой победной битве в истории русского флота.

«Первые памятные монеты в честь Петра I были отчеканены почти 30 лет назад. Всего великому российскому императору посвящено порядка 50 монет, большая часть которых представлена в нашей экспозиции. Благодаря тому, что изображения увеличены в десятки раз, можно в деталях рассмотреть произведения художников-медальеров. Кроме того, у каждого изображения есть текстовое описание», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Познакомиться с выставочным проектом, посвященным великому российскому реформатору, можно до 25 сентября по адресу: ул. Св. Иллариона Троицкого, 4.