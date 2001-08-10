Сегодня, 30 августа, в Южно-Сахалинске для движения закрыт перекресток улиц Комсомольская и Емельянова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перекресток улиц Комсомольской и Емельянова полностью закрыт для движения с 30 августа до 06.00 31 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

31 августа работы по асфальтированию продолжатся на участке ул. Комсомольской от перекрестка с ул. Емельянова до моста через руч. Пригородный.

Работы будут проводиться по полосам, без полного перекрытия. За это время здесь будет уложен верхний слой асфальта. Откроют участок для проезда ранним утром 1 сентября, до начала рабочего дня.