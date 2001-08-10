Жители Камчатки не могут попасть к терапевтам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жалобы на невозможность попасть к терапевтам городских поликлиник массово поступают от жителей Петропавловска-Камчатского: социальные сети и мессенджеры заполнены фотографиями и видеозаписями, на которых десятки человек выстроились в длинные очереди в медицинские учреждения города, чтобы взять талон для дальнейшего посещения врача-терапевта, сообщает ТК "41 Регион".

Так, по словам очевидцев, в Камчатский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики накануне в очередь за талонами выстроились не менее 30 человек.

В краевом Минздраве посоветовали жалующимся записываться на прием к врачам посредством портала Госуслуги или по телефону единого кол-центра Камчатского края.

«На сегодняшний день лучший способ сократить очереди в регистратуру – электронная запись через портал Госуслуги. При записи на прием к врачу в личном кабинете достаточно ввести данные паспорта, номера СНИЛС и полиса ОМС, регистрация и оформление происходят в режиме реального времени онлайн. Также записаться на прием к врачу-терапевту можно по телефону единого кол-центра Камчатского края по номеру: 8 800 141-00-00», добавили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Тем не менее, горожане, желающие посетить поликлинику, утверждают, что краевой портал Госуслуги41 зачастую работает некорректно, либо вовсе сообщает об отсутствии талонов к терапевтам. К узким же специалистам, по их словам, попасть так же практически невозможно.