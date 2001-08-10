Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках
17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Представителей коренных малочисленных народов, проживающих в Южно-Сахалинске, ждут на собрание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории городского округа, 3 сентября приглашают на собрание по вопросу избрания делегатов, которые будут представлять Южно-Сахалинск на IX съезде коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в октябре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке имени О.П. Кузнецова (ул. Ленина, 244). Начало в 12.00.

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