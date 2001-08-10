Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность школ к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил готовность школ к первому сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В частности, мэр побывал в гимназии №1 им. А.С. Пушкина. В настоящее время там завершается капитальный ремонт кровли по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Отметим, капитальный ремонт кровли гимназии №1 не проводился около 20 лет. Сергей Надсадин в ходе визита оценил позитивные изменения здания гимназии. Также мэр пообщался с директором школы Татьяной Чуприковой и заказчиком — МКУ «Управление капитального строительства». Основной объем работ завершен.

Также глава областного центра поручил профильным структурам администрации проработать вопрос благоустройства входной группы гимназии с улицы Емельянова. Мэр отметил, что в целом гимназия №1 готова к началу учебного года.

Добавим, всего в федеральной программе «Модернизация школьных систем» в областном центре приняли участие три образовательных учреждения: это школа №1, гимназия №1 и школа №22.

Проект, инициированный президентом страны, нацелен на создание комфортной и современной образовательной среды. Кроме ремонтов, программа предусматривает комплексные изменения школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Согласно программе, до конца 2026 года по всей стране отремонтируют 7300 объектов.