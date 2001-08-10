Встреча участников клуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках ежегодной акции «Летний калейдоскоп» состоялась поездка клуба «Открытое сердце», объединяющего родителей особенных детей, на базу отдыха в посёлке Таранай. В ней приняли участие более 100 человек.

Как рассказала Елена Столярова, председатель Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России», выездные мероприятия клуба на морское побережье в с. Таранай проводятся ежегодно, в конце августа, в последнюю неделю завершения школьных каникул. В этом году в нем приняло участие рекордное количество семей: более 50 «особенных» детей и их родителей. Подготовка к поездке начинается за несколько месяцев. Общественники придумывают развлекательную программу, конкурсы, игровую программу и мероприятия для мам, чтобы у них была возможность не только отдохнуть, прогуляться по песчаному пляжу, но и проконсультировать по своим вопросам с психологом, с руководителями клуба и пообщаться с другими мамами.

Для малышей была подготовлена большая развлекательная и развивающая программа. Они приняли участие в анимационной постановке театра "Карабас Барабас", рисовали лето и свои мечты на рисунках, прошли тренинг от психолога. Праздничным обедом и подарками завершилась первая часть мероприятия, по окончанию которого дети и родители вместе совершили прогулку по морскому побережью.

- В этом году клубу «Открытому сердцу», созданному для социальной и психологической поддержки родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, исполняется 9 лет, - рассказывает Елена Столярова. – И среди многих мероприятий, которые мы проводим для участников клуба, выезды на море – одно из самых долгожданных и ожидаемых событий. Это великолепная смена обстановки, заряд энергией, эмоциями и хорошим настроением, которые дарит общение, свежий воздух и мощь волн.

В завершении поездки члены клуба «Открытое сердце» обсудили план мероприятий на осень и новогодние праздники.