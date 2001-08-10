В Южно-Сахалинске на ярмарке выходного дня будет работать школьный базар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 27 августа, с 10.00 до 16.00 на ярмарочной площадке у Дома Торговли (Мира,106А) жители и гости областного центра смогут приобрести книги и канцелярские товары, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Централизованной библиотечной системой города Южно-Сахалинска будет организована продажа произведений сахалинских авторов для детей и взрослых.

В 11.00 здесь начнется развлекательная программа. Посетителей ждут выступления творческих коллективов Дальненского Дома культуры и Дома культуры «Ключи». Для детей будут организованы мастер-классы, работа игровых модулей.

Традиционно горожанам предложат широкий ассортимент продукции – рыбу, пресервы, мясо, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию от сахалинских производителей: АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Птицефабрика «Островная», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «Санэс», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное».

Компания ООО «Фабрика вкуса» предложит посетителям фирменные мясные деликатесы и кондитерские изделия, кафе «Азия Микс», ИП Одинокова Н.В.,– национальный плов и свежую выпечку.

Также горожане смогут приобрести все необходимое для сезонных заготовок овощей, в том числе лучшие сорта огурцов и томатов представит КФХ «Пион». Свежую ароматную клубнику на ярмарке будет реализовывать ИП Одинокова А.А.