Администрация Южно-Сахалинска продолжают внедрять бережливые технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Структурные подразделения администрации, подведомственные учреждения муниципалитета продолжают внедрять в работу бережливые технологии. Главным результатом оптимизации становится сокращение трудовых и финансовых ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отчеты о ходе реализации проектов подвели в администрации Южно-Сахалинска на заседании проектного комитета. Своими наработками в ходе встречи поделились специалисты департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, централизованных закупок, департамента по управлению муниципальным имуществом.

Так, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик рассказал о результатах реализации проекта по оптимизации процесса учета хранения и применения возвратных материалов.

– Организован сбор материала, который подрядные организации получают в процессе снятия и фрезерования асфальтобетонного покрытия. Материал поступает на завод Федотова, где производится его учет, взвешивание. В дальнейшем крошку при необходимости используют при отсыпке дорог частного сектора, – отметил Сергей Боровик.

Бережливые технологии также успешно применяет в работе департамент по управлению муниципальным имуществом. Ведомство реализовало проект по оптимизации сверки данных договоров аренды. Как отмечают специалисты, благодаря автоматизации, сокращен срок реализации процесса с сорока до двух с половиной часов. Значительных результатов по сокращению времени на выполнение ряда задач, достигли и сотрудники департамента централизованных закупок. Более чем в два раза быстрее теперь ведется сбор данных и формирование отчетности по экономии бюджетных средств.

Еще один проект в сфере бережливых технологий реализовало управление транспортного обеспечения администрации. Оформление путевых листов теперь ведется в электронном виде, в том числе в автоматическом режиме. Это позволило сократить время на обработку данных примерно в 8 раз. Добавим, что данный проект успешно прошел защиту в авгуcте, другие после внесения корректировок будут закрыты в текущем квартале.