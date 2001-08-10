Администрация Южно-Сахалинска продолжают внедрять бережливые технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Структурные подразделения администрации, подведомственные учреждения муниципалитета продолжают внедрять в работу бережливые технологии. Главным результатом оптимизации становится сокращение трудовых и финансовых ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отчеты о ходе реализации проектов подвели в администрации Южно-Сахалинска на заседании проектного комитета. Своими наработками в ходе встречи поделились специалисты департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, централизованных закупок, департамента по управлению муниципальным имуществом.
Так, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик рассказал о результатах реализации проекта по оптимизации процесса учета хранения и применения возвратных материалов.
– Организован сбор материала, который подрядные организации получают в процессе снятия и фрезерования асфальтобетонного покрытия. Материал поступает на завод Федотова, где производится его учет, взвешивание. В дальнейшем крошку при необходимости используют при отсыпке дорог частного сектора, – отметил Сергей Боровик.
Бережливые технологии также успешно применяет в работе департамент по управлению муниципальным имуществом. Ведомство реализовало проект по оптимизации сверки данных договоров аренды. Как отмечают специалисты, благодаря автоматизации, сокращен срок реализации процесса с сорока до двух с половиной часов. Значительных результатов по сокращению времени на выполнение ряда задач, достигли и сотрудники департамента централизованных закупок. Более чем в два раза быстрее теперь ведется сбор данных и формирование отчетности по экономии бюджетных средств.
Еще один проект в сфере бережливых технологий реализовало управление транспортного обеспечения администрации. Оформление путевых листов теперь ведется в электронном виде, в том числе в автоматическом режиме. Это позволило сократить время на обработку данных примерно в 8 раз. Добавим, что данный проект успешно прошел защиту в авгуcте, другие после внесения корректировок будут закрыты в текущем квартале.
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