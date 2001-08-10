Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит муниципальное образование в среду, 27 июля. В 17.00 начнется встреча с жителями. Место проведения - Дом культуры, расположенный на улице Приморское шоссе, 5. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 16.00 до 17.00, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – посещение объектов образования, строительства и благоустройства.

Напомним, с начала этого года губернатор провел десять встреч с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Невельске, Южно-Курильске, Долинске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.