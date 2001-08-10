Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе губернатора было отменено решение, принятое ранее администрацией Углегорского района. С просьбой не закрывать образовательное учреждение к Валерию Лимаренко обратились жители села и работники школы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– По поручению главы региона я провела собрание с жителями села, на котором мы обсудили возможные варианты обучения юных островитян. Пришли к выводу, что школу обязательно нужно сохранить. Для этого есть сразу несколько весомых причин. Так, в образовательном учреждении занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья – родители боятся, что ребятам будет непросто адаптироваться к новым условиям. Кроме того, в учреждении имеется дошкольная группа, без которой жителям села будет очень тяжело. Также опасения вызывает нерегулярность транспортного сообщения, – подчеркнула областной министр образования Анастасия Киктева.

Отметим, в сельской школе обучаются 40 ребят из Никольского, Ольховки и Углегорска. В образовательном учреждении трудятся 9 педагогов.

Напомним, ранее администрация Углегорского района разместило постановление о ликвидации общеобразовательной школы в Никольском. Родителям обучающихся предлагалось выбрать между школами Углегорска и Краснополья.