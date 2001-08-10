В СахГУ предрекли успех уникальной магистерской программе по искусственному интеллекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МГУ им. Ломоносова и АНО «Диалог» впервые в России запустили магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании». Советник ректора СахГУ по вопросам цифровой трансформации Елена Просвиркина считает, что новая образовательная программа отвечает актуальным задачам подготовки востребованных кадров и будет пользоваться спросом у студентов.

– Мы прекрасно понимаем, что без внедрения в наши бизнес-процессы цифровых сервисов и платформ, без планирования нашей деятельности в цифровом пространстве – мы, фактически, отстаем от времени и скоростей, с которыми все меняется. Поэтому, безусловно, продукт, предлагаемый коллегами и из МГУ им. Ломоносова, будет пользоваться большой популярностью и спросом, – говорит Елена Просвиркина.

Приём заявлений на новое направление в МГУ им. Ломоносова уже стартовал и продлится до 20 июля включительно (https://anspa.ru/ai/). Среди завершивших курс обучения по этой программе - зампред правительства РФ Александр Новак, вице-президент «Роснефти» Оксана Тарасенко, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и другие высокопоставленные управленцы. Возможность поступить на новый курс есть и у только что получивших диплом бакалавров, и у специалистов, заинтересованных в повышении квалификации.

По словам Елены Просвиркиной, сейчас в России и за рубежом в геометрической прогрессии растёт спрос на специалистов, которые не только вносят данные в цифровую среду, но и добавляют свои инновации и разработки. Перед российским образованием сейчас стоит важная задача по подготовке таких кадров. Сахалинский государственный университет также ориентируется на обучение востребованных для цифровой экономики специалистов.

– Мы понимаем, какое количество инвестиционных проектов будут реализованы в регионе в ближайшее время, в каких отраслях и какие для этого нужны кадры. И задача для СахГУ – готовить образовательные программы, чтобы выпускники были подготовлены в нашем вузе и остались работать на островах, – добавляет Елена Просвиркина.

Пример подготовки таких специалистов – программа повышения квалификации «Школа управления на основе данных». Этот курс разработан СахГУ, региональным министерством цифрового развития и IT-парком специально для государственных и муниципальных чиновников.