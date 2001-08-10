Отдыхающих в Анивском районе просят пользоваться мусорными контейнерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Анивского района позаботилась о дополнительных баках для сбора мусора. Контейнеры установили у центрального входа на пляжную территорию, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Кроме того, мэр округа Светлана Швец поставила задачу руководителям профильного отдела организовать работу специалиста, по уборке мусор на пляже.

- По многочисленным просьбам жителей Анивского района мы выполнили эту задачу. Теперь специалист закреплен за этой территорией и собирает мусор вокруг контейнеров два раза в день, и производит уборку в районе туалета, - рассказала Светлана Швец.

Кроме того, местные жители совместно с сотрудниками администрации Анивского района уже несколько раз выходили на субботники. Однако, отдыхающие продолжают оставлять мусор в неустановленных местах и разбрасывать отходы по территории пляжа.

- Накануне прошелся в районе благоустраиваемой площадки, специально заглянул в баки и с удивлением обнаружил, что они заполнены наполовину, а пакеты, бутылки, остатки еды разбросаны по территории вокруг, - с сожалением поделился староста села Песчанское Владимир Сердюков.

Администрация Анивского района, и местные жители убедительно просят отдыхающих не оставлять после себя отходы на песке, в траве или еще где-либо. Для утилизации используйте контейнеры, установленные на пляже, на выезде с пляжной территории и в населенных пунктах.