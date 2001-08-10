Отдыхающих в Анивском районе просят пользоваться мусорными контейнерами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Анивского района позаботилась о дополнительных баках для сбора мусора. Контейнеры установили у центрального входа на пляжную территорию, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Кроме того, мэр округа Светлана Швец поставила задачу руководителям профильного отдела организовать работу специалиста, по уборке мусор на пляже.
- По многочисленным просьбам жителей Анивского района мы выполнили эту задачу. Теперь специалист закреплен за этой территорией и собирает мусор вокруг контейнеров два раза в день, и производит уборку в районе туалета, - рассказала Светлана Швец.
Кроме того, местные жители совместно с сотрудниками администрации Анивского района уже несколько раз выходили на субботники. Однако, отдыхающие продолжают оставлять мусор в неустановленных местах и разбрасывать отходы по территории пляжа.
- Накануне прошелся в районе благоустраиваемой площадки, специально заглянул в баки и с удивлением обнаружил, что они заполнены наполовину, а пакеты, бутылки, остатки еды разбросаны по территории вокруг, - с сожалением поделился староста села Песчанское Владимир Сердюков.
Администрация Анивского района, и местные жители убедительно просят отдыхающих не оставлять после себя отходы на песке, в траве или еще где-либо. Для утилизации используйте контейнеры, установленные на пляже, на выезде с пляжной территории и в населенных пунктах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:48 Сегодня Заместитель генерального прокурора России вынес предостережение мэру Южно-Курильска
11:18 Сегодня Губернатор Сахалинской области распорядился подготовить пляжи к сезону
10:59 Сегодня На Камчатке поймали синего окуня, пахнущего бензином
11:57 Сегодня В Южно-Сахалинске приступили к установке адаптивных светофоров
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 8 Июля В Южно-Сахалинске наказали виновных в выносе грязи на проезжую часть
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?