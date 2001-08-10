После вступления в силу нового дизайн-кода в Южно-Сахалинске меняются вывески

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше предпринимателей областного центра применяют требования дизайн-кода городского пространства для оформления вывесок зданий. Конструкции приводят к единому стилю - более спокойному и выдержанному, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Преображаются центральные перекрестки города. Работы идут на улице Ленина и проспекте Мира, где жители Южно-Сахалинска и гости города уже могут заметить изменения.

Как отмечают в департаменте архитектуры и градостроительства, за консультацией по оформлению вывесок и дизайн-коду к специалистам обращаются как владельцы действующих объектов, так и предприниматели, открывающие новые точки. С начала года в департамент поступило 75 заявлений на согласование дизайн-проектов.

Требования дизайн-кода определяют размер, место для размещения вывески в зависимости от назначения объекта, их привязки к архитектурным элементам. В частности, к открытию готовится новый торговый объект «Центральный».

– Раньше выбор часто делали был в пользу ярких, кричащих цветов и решений. В данном случае вывеска лаконичная, выдержанная, при этом она хорошо читается и привлекает внимание. У бизнеса есть понимание, что комфортная городская среда должна быть более спокойной и упорядоченной, и это очень радует, – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова.

В департаменте готовы оказать предпринимателям всю необходимую помощь по оформлению вывесок. В частности, прошел первый семинар для специалистов рекламных компаний, запланированы мероприятия для бизнеса. Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-года, в том числе по оформлению и согласованию вывесок, можно поучить очно по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день — четверг. Телефон для справок : 312-647 (доб. 1-5).

Напомним, согласование вывески является муниципальной услугой, она предоставляется бесплатно. В том числе заявку можно подать в электронной форме через Госуслуги, что значительно упрощает процедуру.