На Камчатке поймали синего окуня, пахнущего бензином

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Морского окуня с мясом синего оттенка и резким запахом йода и бензина выловил на днях в Авачинской бухте житель Петропавловска-Камчатского Николай Ефимов, сообщает ТК "41 Регион".

"Это кошмар, бухта грязная! От окуней воняет еще со времён той истории с загрязнением Тихого океана в районе Халактырского пляжа. Я уже их два года ловлю с синим мясом. За это время ничего не изменилось: они постоянно синие. На днях съездил на рыбалку в центр и та же история: поймал окуня, у которого всё мясо синего цвета, я его когда разрезал, мне в нос дало йодом с привкусом бензина!" - рассказывает рыбак.

Фото рыбы нехарактерного ей цвета "разлетелось" по соцсетям, собрав большое количество комментариев. Местные рыбаки поддерживают Николая и подтверждают, что рыба действительно стала пахнуть нефтепродуктами, особенно та, что была поймана в центре города в Авачинской бухте. У рыбы также изменился цвет и вкус.