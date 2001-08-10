Проект Сахалинской области вошел в ТОП-200 инициатив форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальный проект из Сахалинской области вошел в ТОП-200 перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» в рамках направления Национальной социальной инициативы (НСИ). Форум проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, рассказали ТИА "Острова" в агенство стратегических инициатив.

Сельские жители постоянно сталкиваются с низкой доступностью медицинских учреждений, врачей, медицинских изделий и оборудования, лекарственных препаратов. Проект «Умный-ФАП» направлен на улучшение доступности медицинской помощи в отдаленных сельских населенных пунктах и оперативное обследование пациентов с возможностью дистанционной передачи результатов исследования в медицинские центры.

«Это проект, который нацелен на самое главное – поддержание здоровья наших жителей. «Умный ФАП» помогает вовремя пройти диагностику и начать лечение. За время реализации проекта с помощью СМАРТ-технологий в Сахалинской области обследовано около 2.5 тысяч человек – без дополнительных перемещений в районный или областной центр и траты времени. Забота о людях и современные разработки соединились в этом проекте наилучшим образом, мы будем продолжать и расширять эту практику во всем регионе», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отбор наиболее перспективных идей для форума производился рабочими группами экспертного совета АСИ. В их составе – представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. Председатель экспертного совета – Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ.

Всего конкурс было подано более 19 тыс. инициатив по семи тематическим направлениям: Национальная социальная инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная кадровая инициатива, Национальная экологическая инициатива, Предпринимательство, Развитие регионов, Открытый разговор.

«Подобные проекты, которые попадают к нам со всей страны, позволяют взглянуть на текущие процессы в социальной сфере с другой стороны, со стороны обычного гражданина. Благодаря этим идеям и инициативам мы получаем возможность улучшать качество предоставления социальных услуг в различных ведомствах по всей России, масштабировать объемы оказываемой нуждающемуся населению помощи и облегчать процесс ее получения. АСИ старается оказывать максимальную поддержку и помогать в дальнейшей реализации подобных инициатив», – отметил директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.

Уже сейчас члены экспертного совета АСИ приступили к отбору ТОП-100 идей из двухсот. Отобранные экспертами идеи получат возможности для реализации через партнерскую сеть АСИ и Фонда Росконгресс – федеральные и регионарные власти, институты развития, коммерческих партнеров, НКО. Эти организации заинтересованы в поиске проектов и решений для дальнейшей всесторонней поддержки.

НСИ – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. По его итогам Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.