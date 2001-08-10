Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Старорусского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг провел встречу с жителями Старорусского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вместе с руководителем территории Владиславом Рукосуевым и депутатом городской Думы Сергеем Замотаевым первый вице-мэр представил жителям краткий отчет о том, как ведется работа по обращениям граждан, озвученными жителями Старорусского в ходе предыдущей встречи.
Напомним, среди наиболее актуальных вопросов, которые волновали жителей в прошлый раз – газификация домовладений, асфальтирование дорог, работа продуктовых магазинов, организация выгула собак и др. Все обращения были приняты в работу и взяты на контроль. В частности, многие жители жаловались на низкое напряжение сетей. По данным обращениям проведена проверка электросетей. Вместе с тем, решение вопроса требует детальной проработки с ПАО «Сахалинэнерго» - в ближайшее время будут проведены переговоры с руководством компании.
Важная тема — асфальтирование улиц. Администрацией города разработана и утверждена дорожная карта по строительству улично-дорожной сети, определены приоритетные участки. Уже до конца года планируется выполнить первую очередь проектирования УДС.
– Продолжаем исполнять наказы жителей: по многим из них уже подготовлены решения, часть находится в работе. Вопросы благоустройства села, повышение качества жизни, находятся на контроле администрации Южно-Сахалинска. И многое уже сделано. Вместе с тем проблем накопилось. Например, не всё в порядке с инженерной инфраструктурой. Сегодня рассказали о планах работ, выслушали замечания. Ни одно из обращений не останется без внимания, – отметил Александр Гринберг.
Добавим, что встречи с жителями сел и планировочных районов городского округа администрация города проводит регулярно.
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