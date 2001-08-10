Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В департамент землепользования Южно-Сахалинска ищут ведущего советника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска имеется постоянная вакантная должность муниципальной службы категории "специалисты" ведущей группы должностей - ведущий советник департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С информацией о квалификационных требованиях к должности, стажу, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

Документы для рассмотрения принимаются по электронной почте: [email protected], [email protected]. В теме письма необходимо указать наименование должности.

Справка по телефону 312-623.

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