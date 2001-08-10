На Сахалине встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции, приветствовал губернатор Валерий Лимаренко, начальник управления Росгвардии по Сахалинской области, полковник полиции Виталий Харчёв, представители органов власти, духовенства, родные и близкие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Торжественное построение, посвященное чествованию сотрудников ОМОН «Тайфун» и СОБР «Редут», состоялось в историческом парке «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске. Сводный отряд встретили по русской традиции – с хлебом и солью. Под звуки торжественного марша в исполнении военного оркестра росгвардейцы вошли в зал, где их ждали жены, дети, родители.

– Глядя на лица ваших родных, становится понятно, почему вы героически отправились выполнять свой служебный долг. За Родину, за великую Россию, за свои семьи и за всех людей, которые хотят говорить на русском языке. Мы считаем вас героями и гордимся тем, что вы – наши земляки. Мы искренне радуемся вместе с вашими семьями, что вы вернулись живыми и здоровыми. Сегодня вся страна объединилась вокруг нашего верховного главнокомандующего – Президента России Владимира Путина. Хочу от лица правительства Сахалинской области поблагодарить вас за службу, за ваш ратный труд! – обратился к военнослужащим Валерий Лимаренко.

За добросовестное выполнение должностных и специальных обязанностей росгвардейцы были отмечены Благодарностями губернатора Сахалинской области, благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска и ведомственными наградами.

С возвращением сослуживцев поздравил начальник территориального управления Росгвардии, полковник полиции Виталий Харчёв. Он поблагодарил личный состав за мужество, верность долгу и преданность службе.

С торжественными речами выступили также главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– От лица заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе и от себя лично благодарю вас за выполнение задач, поставленных Президентом в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вы являетесь героическим продолжением наших предков. Самое главное – возвращение домой в полном составе. Вы – гордость своих родителей, семей и всех сахалинцев. Вы – пример мужества и героизма для подрастающего поколения. Поздравляю с прибытием и благодарю за службу, – сказал Иван Терентьев.

– Мы собрались, чтобы выразить свою благодарность, уважение, восхищение. Больше трех месяцев вы обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей Донбасса. Вы – настоящие герои! Яркий пример патриотизма и верности долгу, – добавил Сергей Надсадин.

На территории Донецкой и Луганской народных республик сотрудники спецподразделения Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, разминировали объекты и дороги, сопровождали колонны при выводе мирных жителей. Перед тем как вновь приступить к выполнению служебных обязанностей, росгвардейцы проведут время с родными.