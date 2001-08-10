На Сахалине встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с Донбасса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции, приветствовал губернатор Валерий Лимаренко, начальник управления Росгвардии по Сахалинской области, полковник полиции Виталий Харчёв, представители органов власти, духовенства, родные и близкие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Торжественное построение, посвященное чествованию сотрудников ОМОН «Тайфун» и СОБР «Редут», состоялось в историческом парке «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске. Сводный отряд встретили по русской традиции – с хлебом и солью. Под звуки торжественного марша в исполнении военного оркестра росгвардейцы вошли в зал, где их ждали жены, дети, родители.
– Глядя на лица ваших родных, становится понятно, почему вы героически отправились выполнять свой служебный долг. За Родину, за великую Россию, за свои семьи и за всех людей, которые хотят говорить на русском языке. Мы считаем вас героями и гордимся тем, что вы – наши земляки. Мы искренне радуемся вместе с вашими семьями, что вы вернулись живыми и здоровыми. Сегодня вся страна объединилась вокруг нашего верховного главнокомандующего – Президента России Владимира Путина. Хочу от лица правительства Сахалинской области поблагодарить вас за службу, за ваш ратный труд! – обратился к военнослужащим Валерий Лимаренко.
За добросовестное выполнение должностных и специальных обязанностей росгвардейцы были отмечены Благодарностями губернатора Сахалинской области, благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска и ведомственными наградами.
С возвращением сослуживцев поздравил начальник территориального управления Росгвардии, полковник полиции Виталий Харчёв. Он поблагодарил личный состав за мужество, верность долгу и преданность службе.
С торжественными речами выступили также главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
– От лица заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе и от себя лично благодарю вас за выполнение задач, поставленных Президентом в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вы являетесь героическим продолжением наших предков. Самое главное – возвращение домой в полном составе. Вы – гордость своих родителей, семей и всех сахалинцев. Вы – пример мужества и героизма для подрастающего поколения. Поздравляю с прибытием и благодарю за службу, – сказал Иван Терентьев.
– Мы собрались, чтобы выразить свою благодарность, уважение, восхищение. Больше трех месяцев вы обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей Донбасса. Вы – настоящие герои! Яркий пример патриотизма и верности долгу, – добавил Сергей Надсадин.
На территории Донецкой и Луганской народных республик сотрудники спецподразделения Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, разминировали объекты и дороги, сопровождали колонны при выводе мирных жителей. Перед тем как вновь приступить к выполнению служебных обязанностей, росгвардейцы проведут время с родными.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:54 Сегодня Актуальный дизайн плитки для ванных комнат
10:49 Сегодня На Сахалине открывается сезон "Чеховских скверов"
11:22 Сегодня Фестиваль уличного кино состоится в Приамурье
11:29 Сегодня Сахалинец поймал длинную и редкую рыбу
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?