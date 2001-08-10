Русская баня на дровах: в Шахтерске приступили к заливке фундамента оздоровительного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще год назад в центре Шахтерска стоял никому не нужный пустырь, заросший бурьяном, а сегодня здесь закипела работа по строительству социального объекта инфраструктуры. Подрядчик приступил к заливке фундамента многофункционального оздоровительного комплекса, в народе – бани.

Напомним, что о строительстве бани в Шахтерске председателя совета директоров группы компаний ВГК попросили ветераны угольной отрасли. Олегу Мисевре идея пришлась по душе, и он поручил в короткие сроки разработать проект и построить для людей современный оздоровительный комплекс.

Шахтёрцы определили место строительства. Символичный камень под основание будущей точки притяжения и оздоровления заложили 12 июля. До этого торжественного момента ВГК проделала большую, но незаметную работу: разработала проект и облик бани, получила все согласования. В июне территорию стройплощадки огородили и начали завозить туда строительный материал.

Здание оздоровительного комплекса, площадью 434 кв.м. будет включать в себя настоящую русскую парную на дровах, сауну, а также экзотичный турецкий хамам. Охладиться после жарких процедур можно будет в просторном бассейне. В комплексе запланирован массажный кабинет, кафе и другой полезный для здоровья досуг. Также строительство предусматривает благоустройство прилегающей территории.

Ориентировочно, объект введут в эксплуатацию в конце этого, начале следующего года. Прайс на стоимость посещения и услуг, еще не разработали, но в компании заверили, что он будет социально-ориентированным, а для отдельных категорий населения – льготным.

Баня станет очередным и далеко не последним проектом по развитию района. В середине июня, ВГК реализовала идею подростков из Шахтерска, обустроив зону отдыха на побережье Татарского пролива. Место успели оценить сотни жителей и гостей населенного пункта. Кроме того, для школьников запустили новый, даже в масштабах Дальнего Востока образовательный проект. Детей обучают наукам в виртуальной реальности и учат самостоятельно создавать VR-пространства.