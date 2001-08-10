Мобильный пункт приема заявок на догазификацию в Южно-Сахалинске будет работать 14 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для удобства жителей, проживающих в частных домовладениях, мобильный пункт приема заявок на догазификацию будет работать 14 июля с 17.00 до 20.00 на пересечении улиц Телеграфной и Западной в Южно-Сахалинске.

Дополнительно в это же время заявки на догазификацию (заключение договора технологического присоединения) можно будет подать в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Сахалинская, 106А.

Напомним, работы, проводимые на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра города Сергея Надсадина - областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика».

- Для подачи заявки необходимо предоставить пакет документов:

- паспорт, СНИЛС, ИНН;

- правоустанавливающие документы на дом (свидетельство или выписка из ЕГРН (должно быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство или выписка из ЕГРН (должно быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);

- если земельный участок принадлежит на праве аренды – необходимо приложить согласие основного собственника (если собственник администрация города, необходимо согласие департамента землепользования, ул. Карла Маркса, 32, каб. 6);

- если земельный участок и/или дом в долевой собственности, необходимо приложить согласия остальных собственников, их правоустанавливающие документы и копии паспортов. Если собственник несовершеннолетний, необходимо приложить свидетельство о рождении, а также выписку о праве собственности на каждого из них.

Также заявку можно подать в офисах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246, время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной) и в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;

- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;

- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;

- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;

- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;

- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.

Заявки принимаются и на сайтах: gazdv.ru (АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»), connectgas.ru (официальный портал единого оператора газификации), Госуслугах.

Кроме того, желающие газифицировать свои домовладения могут позвонить по телефонам: 600-270 и 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) - волонтеры приедут и помогут заполнить заявки в специальном мобильном приложении.

Уточним, отсутствие заявок от населения затрудняет работу по расчету и обоснованию необходимых объемов финансирования, выделяемых из федерального бюджета единому оператору газификации, на строительство уличных и подводящих к домам газопроводов. Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз просит всех жителей частных домов, кто не оформил заявку в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в период 2021-2022 годов, срочно подать заявки.

По возникшим вопросам, а также за консультацией необходимо обращаться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).